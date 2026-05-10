Страховщик объяснил, что делать при падении дерева на машину

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Если на ваш автомобиль упало дерево, важно правильно зафиксировать происшествие, чтобы получить страховую выплату или компенсацию. О порядке действий агентству “Прайм” рассказал директор домена "Каско" компании "Ингосстрах" Артем Яковлев.
"Если речь идет о штормовом ветре (сильнее 25 м/с) — это форс-мажор. Владелец территории не несет ответственности, и возмещение возможно только по каско. Если же шторма не было, а дерево требовало спила, можно взыскать ущерб с управляющей компании или муниципалитета через суд", — пояснил эксперт.
При любом раскладе первым делом нужно вызвать полицию в течение 24 часов, сфотографировать место происшествия и дерево, затем в течение семи дней уведомить страховую компанию.
Самый надежный способ защитить машину — иметь полис каско. С ним достаточно заявить о страховом случае с документами от полиции, и выплата будет произведена, заключил Яковлев.
8 апреля 2025, 02:17