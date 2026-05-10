Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера назвала 9 мая Днем скорби и радости

Краткий пересказ от РИА ИИ Дочь советского офицера Александра Михеенкова, бежавшего из концлагеря Маутхаузен в 1945 году, назвала 9 мая Днем скорби и радости.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дочь совершившего побег в 1945 году из концлагеря Маутхаузен советского офицера Александра Михеенкова - Любовь Масливченко рассказала РИА Новости о том, почему День Победы был праздником со слезами на глазах.

Александр Мануилович Михеенков был одним из тех, кому удалось выжить после побега из концлагеря Маутхаузен и объявленной на беглецов охоты. Он стал автором книги "85 дней в блоке смерти", в которой описал время в плену, подготовку к побегу из Маутхаузена и историю своего спасения. Михеенков после войны вернулся на родину, в Смоленскую область , где прожил до 88 лет.

"Это день, не, скажем, радости, а день скорби... Почему скорби? Потому, что в регулярных разговорах звучало сожаление об утраченных, ушедших родных", - поделилась она. Масливченко поведала, что брат отца - Николай получил ранение в голову. "Осколок никто не убрал, его постоянно мучали боли, так он с ними жил, оперировать не стали", - заметила она.

Говоря о самом праздновании, дочь героя заметила, что "на праздник собирались, очень много разговоров было". Она подчеркнула, что "День Победы этот день и праздника, и траура одновременно". По ее словам, "сам день - это святое, конечно, это вечное".

В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря в Австрии . Маутхаузен был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.

На бежавших из лагеря была открыта охота.

Второго февраля 2020 года Фонд Александра Печерского , занимающегося увековечением памяти участников сопротивления, провел масштабную международную церемонию с участием руководства мемориала Маутхаузен, а также российских официальных лиц.