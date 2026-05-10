Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе спасли женщину, упавшую с обрыва на мысе Фиолент.
- Она оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив травмы.
- Спасатели эвакуировали пострадавшую в безопасное место и передали ее бригаде скорой помощи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Спасатели Севастополя оказали помощь пострадавшей при падении с обрыва на мысе Фиолент женщине, подняв ее на носилках в ночное время и передав медикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сообщение спасателям о том, что на мысе Фиолент в районе остановки "Маяк" со склона сорвалась женщина, передали в МЧС очевидцы. Спасатели поисково-спасательного подразделения "Юг" на месте установили, что во время спуска к морю женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив травмы.
"Спасатели организовали страховку, подготовили необходимое снаряжение и спустились к пострадавшей. Женщине оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место. Подъем на высоту порядка 70 метров выполнялся в условиях сложного скального рельефа и темного времени суток. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Развожаев напомнил, что спуски к морю в районе остановки "Маяк" на мысе Фиолент, ведущие к диким пляжам, опасны для жизни.