21:13 10.05.2026
В Севастополе спасли упавшую с обрыва на мысе Фиолент женщину

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Севастополе спасли женщину, упавшую с обрыва на мысе Фиолент.
  • Она оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив травмы.
  • Спасатели эвакуировали пострадавшую в безопасное место и передали ее бригаде скорой помощи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Спасатели Севастополя оказали помощь пострадавшей при падении с обрыва на мысе Фиолент женщине, подняв ее на носилках в ночное время и передав медикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сообщение спасателям о том, что на мысе Фиолент в районе остановки "Маяк" со склона сорвалась женщина, передали в МЧС очевидцы. Спасатели поисково-спасательного подразделения "Юг" на месте установили, что во время спуска к морю женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив травмы.
"Спасатели организовали страховку, подготовили необходимое снаряжение и спустились к пострадавшей. Женщине оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место. Подъем на высоту порядка 70 метров выполнялся в условиях сложного скального рельефа и темного времени суток. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Развожаев напомнил, что спуски к морю в районе остановки "Маяк" на мысе Фиолент, ведущие к диким пляжам, опасны для жизни.
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России
 
 
