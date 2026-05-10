В ХМАО ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Сильным ветром сорвало кровлю с многоквартирного дома в Пыть-Яхе в ХМАО, ведется проверка соблюдения жилищного законодательства, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

"Прокуратура города Пыть-Яха организовала проверку по факту срыва кровли многоквартирного дома из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в 6-м микрорайоне города Пыть-Яха. На место выехал прокурор города Роман Титов

"Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и лицензионных требований управляющей компанией", - сообщило в надзорное ведомство.

В прокуратуре также отметили, что был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Жильцам дома предоставлено помещение для временного размещения, организовано горячее питание. О пострадавших при инциденте не сообщается.