В ХМАО ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома
20:33 10.05.2026
В ХМАО сильный ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома

Сотрудники МЧС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пыть-Яхе в ХМАО сильным ветром сорвало кровлю с многоквартирного дома.
  • Прокуратура города организовала проверку по факту ЧП.
  • Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, жильцам дома предоставлено помещение для временного размещения и организовано горячее питание.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Сильным ветром сорвало кровлю с многоквартирного дома в Пыть-Яхе в ХМАО, ведется проверка соблюдения жилищного законодательства, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
"Прокуратура города Пыть-Яха организовала проверку по факту срыва кровли многоквартирного дома из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в 6-м микрорайоне города Пыть-Яха. На место выехал прокурор города Роман Титов.
"Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и лицензионных требований управляющей компанией", - сообщило в надзорное ведомство.
В прокуратуре также отметили, что был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Жильцам дома предоставлено помещение для временного размещения, организовано горячее питание. О пострадавших при инциденте не сообщается.
"По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ликвидация последствий и восстановление прав жильцов находится на контроле надзорного ведомства", - подчеркнули в прокуратуре.
ПроисшествияПыть-ЯхХанты-Мансийский автономный округРоман Титов
 
 
