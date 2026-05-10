Рейтинг@Mail.ru
Пятерых детей, мать которых пропивала пособия, нашли одних в доме под Уфой - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 10.05.2026 (обновлено: 19:09 10.05.2026)
Пятерых детей, мать которых пропивала пособия, нашли одних в доме под Уфой

В Башкирии полиция обнаружила пятерых оставленных дома без еды детей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские обнаружили пятерых детей одних в антисанитарных условиях в доме под Уфой.
  • Мать детей злоупотребляла алкоголем, тратила детские пособия на личные нужды и не обеспечивала детей едой и одеждой.
  • Детей изъяли из опасной среды и поместили в специализированное учреждение для социальной реабилитации.
УФА, 10 мая — РИА Новости. Пятерых детей, мать которых злоупотребляла алкоголем и оставляла их без еды, полицейские обнаружили одних в доме под Уфой в антисанитарных условиях, сообщает МВД по Башкирии подробности истории многодетной семьи, где мать пропивала детские пособия.
Ранее прокуратура региона сообщала, что социальные службы изъяли пятерых детей у уфимки, злоупотреблявшей спиртным. СУ СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. По данным ведомства, женщина тратила детские пособия на личные нужды, не кормила и не обеспечивала одеждой детей, также были случаи, когда ее гости били несовершеннолетних. В полиции республики рассказали, что о ситуации с детьми узнали от горожанина. Он сообщил, что в одном из частных домовладений на территории СНТ "Локомотив" могут находиться несколько детей без присмотра взрослых.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции факт, указанный в сообщении, подтвердился. В доме, находящемся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, выявлены пятеро детей в возрасте от четырех до 14 лет. Мать в этот момент отсутствовала. Также установлено, что женщина злоупотребляет спиртными напитками, не работает и неоднократно оставляла детей одних на длительное время, в том числе в антисанитарных условиях и без продуктов питания", — говорится в сообщении.
В башкирской полиции пояснили, что забрали детей сразу, как нашли.
"Поскольку дети находились в социально опасном положении и их жизни и здоровью есть опасность, сотрудниками полиции незамедлительно было принято решение об их изъятии из опасной среды", — сообщает ведомство.
Отмечается, что всех пятерых несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение, где им обеспечены питание, уход и медицинская помощь.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Екатеринбурге опровергли изъятие семерых детей из семьи-маугли
12 февраля, 11:49
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала