Пятерых детей, мать которых пропивала пособия, нашли одних в доме под Уфой

УФА, 10 мая — РИА Новости. Пятерых детей, мать которых злоупотребляла алкоголем и оставляла их без еды, полицейские обнаружили одних в доме под Уфой в антисанитарных условиях, сообщает МВД по Башкирии подробности истории многодетной семьи, где мать пропивала детские пособия.

Ранее прокуратура региона сообщала, что социальные службы изъяли пятерых детей у уфимки, злоупотреблявшей спиртным. СУ СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. По данным ведомства, женщина тратила детские пособия на личные нужды, не кормила и не обеспечивала одеждой детей, также были случаи, когда ее гости били несовершеннолетних. В полиции республики рассказали, что о ситуации с детьми узнали от горожанина. Он сообщил, что в одном из частных домовладений на территории СНТ "Локомотив" могут находиться несколько детей без присмотра взрослых.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции факт, указанный в сообщении, подтвердился. В доме, находящемся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, выявлены пятеро детей в возрасте от четырех до 14 лет. Мать в этот момент отсутствовала. Также установлено, что женщина злоупотребляет спиртными напитками, не работает и неоднократно оставляла детей одних на длительное время, в том числе в антисанитарных условиях и без продуктов питания", — говорится в сообщении.

В башкирской полиции пояснили, что забрали детей сразу, как нашли.

"Поскольку дети находились в социально опасном положении и их жизни и здоровью есть опасность, сотрудниками полиции незамедлительно было принято решение об их изъятии из опасной среды", — сообщает ведомство.