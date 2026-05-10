Появились новые подробности о пожаре на предприятии в Дегтярске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в зданиях на территории деревообрабатывающего предприятия в Дегтярске в Свердловской области нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Нет, без пострадавших", – ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли жертвы при пожаре.
По данным ведомства, в воскресенье произошел крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия: загорелись два складских и одно бытовое здания, два здания автосервисов и готовой продукции. Позднее главк заявил о локализации возгорания на 4 тысячах квадратных метров.