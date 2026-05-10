Пожар на рынке в Ставропольском крае локализовали.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пожар на рынке в Ставропольском крае локализован на площади 1,3 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в Ставропольском крае на рынке горят павильоны на площади 1100 квадратных метров.
"Пожар на рынке в Ставропольском крае локализован на площади 1300 квадратных метров. Работы по тушению продолжаются. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система МЧС России", - говорится в сообщении.
