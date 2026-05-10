15:02 10.05.2026 (обновлено: 15:13 10.05.2026)
В автобусе, попавшем в аварию под Омском, находилось восемь детей

© Фото : Управление МВД России по Омской области/ВКонтакте — Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе «Тюмень — Омск» школьный автобус «ГАЗель» столкнулся с большегрузным автомобилем.
  • В автобусе находились восемь детей, один ребенок погиб и еще семь пострадали.
  • Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Восемь детей находились в школьном автобусе, который столкнулся с большегрузным автомобилем на трассе "Тюмень-Омск", сообщили в УМВД по Омской области.
Ранее РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что ДТП произошло между школьным автобусом и грузовым автомобилем на трассе в Омской области, погиб один ребенок и еще семь пострадали. Губернатор региона Виталий Хоценко добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
"Предварительно установлено, что в районе 519 километра автодороги "Тюмень-Омск" произошло столкновение школьного автобуса "ГАЗель" с большегрузным автомобилем... В момент ДТП в салоне автобуса находилось восемь детей", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В УМВД уточнили, что окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
