В автобусе, попавшем в аварию под Омском, находилось восемь детей

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Восемь детей находились в школьном автобусе, который столкнулся с большегрузным автомобилем на трассе "Тюмень-Омск", сообщили в УМВД по Омской области.
Ранее РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что ДТП произошло между школьным автобусом и грузовым автомобилем на трассе в Омской области, погиб один ребенок и еще семь пострадали. Губернатор региона Виталий Хоценко добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В УМВД уточнили, что окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.