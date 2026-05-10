Режиссер-документалист назвал имена похороненных в Сан-Паулу нацистов

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нацистские преступники Франц Штангль, Герберт Цукурс, Густав Франц Вагнер и Гюнтер фон Шоуппе похоронены в Сан-Паулу в Бразилии, сообщил РИА Новости режиссер фильмов о беглых нацистах в Латинской Америке Марсело Фелипе Сампайо.
"Франц Штангль, Герберт Цукурс, Густав Франц Вагнер и Гюнтер фон Шоуппе похоронены в Сан-Паулу", - рассказал собеседник агентства.
Относительно фон Шоуппе режиссер-документалист сказал, что об этом нацисте, служившем в Освенциме, публичной информации пока не так немного.
Латвийский коллаборационист Цукурс скрывался после войны в Латинской Америке и был убит агентами израильской разведки "Моссад" в Монтевидео в 1965 году. Штангль был комендантом лагеря смерти Собибор, а Вагнер - заместителем коменданта Собибора, особо известным своей жестокостью, покончил жизнь самоубийством в Сан-Паулу в 1980 году.