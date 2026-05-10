Режиссер-документалист назвал имена похороненных в Сан-Паулу нацистов

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нацистские преступники Франц Штангль, Герберт Цукурс, Густав Франц Вагнер и Гюнтер фон Шоуппе похоронены в Сан-Паулу в Бразилии, сообщил РИА Новости режиссер фильмов о беглых нацистах в Латинской Америке Марсело Фелипе Сампайо.

Относительно фон Шоуппе режиссер-документалист сказал, что об этом нацисте, служившем в Освенциме, публичной информации пока не так немного.