В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке БПЛА.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Глотово, расположенном в Грайворонском округе, беспилотник атаковал жилой дом. Пострадала женщина, которую доставили на попутном транспорте в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи выявили у нее минно-взрывное повреждение и осколочное ранение глаза, сообщил глава региона.
Информация о последствиях происшествия уточняется. Оперативные службы собираются провести обход домов в дневное время.
