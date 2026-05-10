В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке БПЛА.

"Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ ", - написал он на платформе " Макс ".

В селе Глотово, расположенном в Грайворонском округе, беспилотник атаковал жилой дом. Пострадала женщина, которую доставили на попутном транспорте в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи выявили у нее минно-взрывное повреждение и осколочное ранение глаза, сообщил глава региона.