19:41 10.05.2026 (обновлено: 21:41 10.05.2026)
Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидентов с беспилотниками

© AP Photo / Cliff Owen
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с дронами на нефтебазе.
  • Он предполагал, что они были украинскими.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку после повреждения нефтебазы украинскими БПЛА.
"В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Иностранные беспилотники не должны угрожать безопасности нашего народа", — говорится в опубликованном заявлении.
Как заявила премьер-министр республики Эвика Силиня, Спрудс утратил доверие на своем посту. По ее словам, оборонное ведомство уже согласился возглавить полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работал на Украине. Это, по ее утверждению, "вселяет уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики".
По данным СМИ, в минувший четверг один из аппаратов упал на объекте хранения нефтепродуктов. Как уточнили в полиции, всего их было два. Спрудс заявил, что эти дроны могут быть украинскими.
В российском Министерстве обороны тем временем сообщили о перехвате шести БПЛА при попытке противника атаковать Санкт-Петербург. Пять из них пропали в районе латвийского города Резекне, еще один сбили над российской территорией. Экспертиза обломков показала, что это был аппарат "Лютый". В то же время в небе над Латвией находились западные истребители.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
В Таллине отрицали, что давали такое разрешение, а позже потребовали от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили дроны недалеко от границы с Россией.
