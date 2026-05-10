Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидентов с беспилотниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с дронами на нефтебазе.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку после повреждения нефтебазы украинскими БПЛА.

"В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Иностранные беспилотники не должны угрожать безопасности нашего народа", — говорится в опубликованном заявлении

Как заявила премьер-министр республики Эвика Силиня, Спрудс утратил доверие на своем посту. По ее словам, оборонное ведомство уже согласился возглавить полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работал на Украине. Это, по ее утверждению, "вселяет уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики".

По данным СМИ, в минувший четверг один из аппаратов упал на объекте хранения нефтепродуктов. Как уточнили в полиции, всего их было два. Спрудс заявил, что эти дроны могут быть украинскими.

© REUTERS / Janis Laizans Последствия попадания БПЛА по нефтебазе в Резекне, Латвия

"Лютый" . В то же время в небе над В российском Министерстве обороны тем временем сообщили о перехвате шести БПЛА при попытке противника атаковать Санкт-Петербург. Пять из них пропали в районе латвийского города Резекне, еще один сбили над российской территорией. Экспертиза обломков показала, что это был аппарат. В то же время в небе над Латвией находились западные истребители.

С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы Эстонии . Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию