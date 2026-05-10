В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали восемь мирных жителей

БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей, включая ребенка, получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 14 населенных пунктах в пяти муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, торговом павильоне, остановочном комплексе, административном здании и 11 транспортных средствах.
"В Белгородском округе в поселке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали шестеро, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи. 12-летняя девочка госпитализирована... На участке автодороги Белгород - Комсомольский беспилотник атаковал остановочный комплекс. Ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, повреждения зафиксированы в поселке Уразово и в селе Казинка Валуйского округа, в Грайворонском округе в селе Почаево и поселке Чапаевский, также в поселке Отрадовский Краснояружского округа. В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона пострадал боец подразделения "Орлан", уточнил глава области.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.