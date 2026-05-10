07:15 10.05.2026
В Польше рассказали, что делать при укусе бобра

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При укусе бобра следует немедленно обратиться к врачу, даже если укус кажется небольшим.
  • Укус бобра может быть опасен из-за риска занесения инфекции или заражения бешенством.
  • Бобры могут атаковать человека, если чувствуют опасность, например, если подойти слишком близко к их норе или плотине.
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Немедленно обратиться к врачу стоит при любом укусе бобра, рассказала РИА Новости польская зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут.
"Даже если укус кажется небольшим, существует риск занесения инфекции, заражения бешенством, может понадобиться срочная вакцинация или прививка от столбняка", - рассказала Нарбут.
Специалист подчеркивает, что такие укусы иногда могут быть очень опасны. Специалист призывает во избежание нападения всегда внимательно наблюдать за поведением встреченного бобра. При встрече с животным лучше не приближаться и не вмешиваться.
"Если бобр шипит, бьёт хвостом или демонстрирует беспокойство – это означает предупреждение с его стороны. Человек должен немедленно отступать. Нужно постепенно отходить назад, но не поворачиваться резко спиной и не убегать", - сказала она.
Собеседница агентства отметила, что бобр может первым атаковать человека в критической для него ситуации, например, если подойти слишком близко к норе или плотине, если бобр ранен или болен, если рядом находятся детеныши.
Бобр стал очень популярным животным в Польше, а также за ее пределами после появления фразы-мема "Бобр, курва" из вирусного видео, в котором мужчина от неожиданности при виде бобра выкрикнул польское ругательство "курва". Мем широко распространился в российском интернет-пространстве и породил множество роликов на тему, а также был использован в песне "Бобр", тоже ставшей вирусной.
