В Польше рассказали, что делать при укусе бобра

ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Немедленно обратиться к врачу стоит при любом укусе бобра, рассказала РИА Новости польская зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут.

"Даже если укус кажется небольшим, существует риск занесения инфекции, заражения бешенством, может понадобиться срочная вакцинация или прививка от столбняка", - рассказала Нарбут.

Специалист подчеркивает, что такие укусы иногда могут быть очень опасны. Специалист призывает во избежание нападения всегда внимательно наблюдать за поведением встреченного бобра. При встрече с животным лучше не приближаться и не вмешиваться.

"Если бобр шипит, бьёт хвостом или демонстрирует беспокойство – это означает предупреждение с его стороны. Человек должен немедленно отступать. Нужно постепенно отходить назад, но не поворачиваться резко спиной и не убегать", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что бобр может первым атаковать человека в критической для него ситуации, например, если подойти слишком близко к норе или плотине, если бобр ранен или болен, если рядом находятся детеныши.