СМИ: Берлин не хочет видеть Шредера посредником на переговорах с Россией

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Немецкое агентство DPA утверждает со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
В субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"Федеральное правительство (ФРГ - ред.) отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине", - говорится в публикации агентства. Официальной реакции на этот счет от властей Германии пока не поступало.
Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Герхард Шредер не выглядит человеком, который хотел бы завести отношения между Россией и Европейским союзом в окончательный тупик, поэтому не устраивает европейских лидеров.
"Но именно потому, что Шредер не выглядит сегодня ястребом - человеком, который хотел бы завести отношения между Россией и ЕС в окончательный тупик, он и не устраивает тех, кто сегодня определяет политику самой Германии и Евросоюза в целом. Сами они иначе видят будущее отношений между Россией и ЕС, взяв курс на обострение отношений, и не готовы от этого отказываться", - отметил Новиков "Ленте.ру".
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".