Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Берлин не хочет видеть Шредера посредником на переговорах с Россией - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 10.05.2026 (обновлено: 21:03 10.05.2026)
СМИ: Берлин не хочет видеть Шредера посредником на переговорах с Россией

DPA: ФРГ не хочет видеть Шредера посредником из ЕС на переговорах с Россией

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкое агентство DPA утверждает, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
  • Президент Владимир Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают европейцы.
  • Федеральное правительство ФРГ отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы Герхард Шредер выступил посредником на Украине.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Немецкое агентство DPA утверждает со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
В субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"Федеральное правительство (ФРГ - ред.) отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине", - говорится в публикации агентства. Официальной реакции на этот счет от властей Германии пока не поступало.
Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Герхард Шредер не выглядит человеком, который хотел бы завести отношения между Россией и Европейским союзом в окончательный тупик, поэтому не устраивает европейских лидеров.
"Но именно потому, что Шредер не выглядит сегодня ястребом - человеком, который хотел бы завести отношения между Россией и ЕС в окончательный тупик, он и не устраивает тех, кто сегодня определяет политику самой Германии и Евросоюза в целом. Сами они иначе видят будущее отношений между Россией и ЕС, взяв курс на обострение отношений, и не готовы от этого отказываться", - отметил Новиков "Ленте.ру".
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Захарова ответила Мерцу, потребовавшему место на переговорах по Украине
19 марта, 14:41
 
В миреРоссияГерманияЕвропаГерхард ШредерВладимир ПутинАнтониу КоштаЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала