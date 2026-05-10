В Берлине 9 мая задержали 43 человека.

07:13 10.05.2026 (обновлено: 07:30 10.05.2026)
Полицейский автомобиль в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. Полиция Берлина сообщила о 25 нарушениях запрета на на ношение российской, советской и белорусской символик в День Победы и о задержании 43 человек.
"Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы", — говорится в сообщении полиции в соцсети X.
Правоохранительные органы зафиксировали 25 нарушений так называемого "общего распоряжения", то есть запрета на ношение российской, советской и белорусской символик на военных мемориалах, и один несанкционированный пролет БПЛА.
В субботу в немецкой столице прошло шествие "Бессмертного полка". Его участники спели у советского мемориала в Тиргартене главный музыкальный символ победы в Великой Отечественной войне, знаменитую песню "День Победы".
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Вблизи мемориалов стояли информационные таблички полиции с перечеркнутыми изображениями военной формы, знаков отличия, российского и советского флагов. Порядок на мероприятиях в городе обеспечивали свыше тысячи полицейских.
