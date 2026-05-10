В Берлине 9 мая задержали 43 человека.

БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. Полиция Берлина сообщила о 25 нарушениях запрета на на ношение российской, советской и белорусской символик в День Победы и о задержании 43 человек.

"Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы", — говорится в сообщении полиции в соцсети X

Правоохранительные органы зафиксировали 25 нарушений так называемого "общего распоряжения", то есть запрета на ношение российской, советской и белорусской символик на военных мемориалах, и один несанкционированный пролет БПЛА.

В субботу в немецкой столице прошло шествие "Бессмертного полка". Его участники спели у советского мемориала в Тиргартене главный музыкальный символ победы в Великой Отечественной войне, знаменитую песню "День Победы".