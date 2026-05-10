- В пригороде Вашингтона цены на бензин превысили 120 рублей за литр.
- Средняя цена на бензин в США составляет 4,5 доллара за галлон (88 рублей за литр), что примерно на полтора доллара выше показателя до начала операции США против Ирана.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Цены на бензин на заправках в пригороде американской столицы превысили 120 рублей за литр на фоне конфликта Соединенных Штатов с Ираном, убедился корреспондент РИА Новости.
Как выяснило агентство, цена на бензин премиум класса в Бетесде, штат Мэриленд, составляет около 6,19 доллара за галлон (122 рубля за литр). За обычный бензин автомобилистам придется заплатить 5,19 доллара за галлон (102 рубля за литр).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.