21:53 10.05.2026
В пригороде Вашингтона цены на бензин превысили 120 рублей

Заправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
  • В пригороде Вашингтона цены на бензин превысили 120 рублей за литр.
  • Средняя цена на бензин в США составляет 4,5 доллара за галлон (88 рублей за литр), что примерно на полтора доллара выше показателя до начала операции США против Ирана.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Цены на бензин на заправках в пригороде американской столицы превысили 120 рублей за литр на фоне конфликта Соединенных Штатов с Ираном, убедился корреспондент РИА Новости.
Как выяснило агентство, цена на бензин премиум класса в Бетесде, штат Мэриленд, составляет около 6,19 доллара за галлон (122 рубля за литр). За обычный бензин автомобилистам придется заплатить 5,19 доллара за галлон (102 рубля за литр).
При этом, по данным американской автомобильной ассоциации, средняя цена по стране составляет 4,5 доллара за галлон (88 рублей за литр), что примерно на полтора доллара выше аналогичного показателя на момент начала операции США против Ирана, составлявшего 2,98 долларов за галлон (58 рублей за литр).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В миреСШАИранМэрилендВоенная операция США и Израиля против ИранаВашингтон (штат)
 
 
