Появились подробности ДТП в Омской области

ОМСК, 10 май - РИА Новости. ДТП на трассе в Омской области, в котором погиб ребенок, произошло из-за выехавшего на встречную полосу водителя школьного микроавтобуса ГАЗель, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из города Тюкалинск, где находились на соревнованиях по футболу и волейболу, в деревню Малиновка. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, 12-летний мальчик погиб на месте, семь детей, школьная сопровождающая и водитель микроавтобуса пострадали.
"Водитель школьного микроавтобуса ГАЗель выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF", - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.