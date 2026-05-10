Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 10.05.2026 (обновлено: 23:08 10.05.2026)
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

При атаках дронов в трех районах Белгородской области пострадали пять человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАтака ВСУ в Белгородской области. 10 мая 2026 года
Атака ВСУ в Белгородской области. 10 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Атака ВСУ в Белгородской области. 10 мая 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.
  • Пострадали пять мирных жителей.
  • Один из них несовершеннолетний.
  • В различных населенных пунктах повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей в трех муниципалитетах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Информация о последствиях уточняется", — написал он на платформе "Макс".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Дело идет к завершению": Путин все сказал
Вчера, 11:59
Так, в детскую областную больницу госпитализировали несовершеннолетнего, который получил баротравму в селе Варваровка Белгородского округа.
Тем временем в Шебекинскую больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в селе Новая Таволжанка. Ему диагностировали минно-взрывную травму и ранение глаза. Оттуда же с баротравмой доставили бойца специализированного добровольческого подразделения "Орлан". С аналогичным ранением на лечение в Белгород увезли жителя Шебекино.
Позднее в Грайворонскую районную больницу доставили женщину из села Глотово с минно-взрывной травмой и осколочным ранением глаза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Кого и как мы должны победить
9 мая, 08:00
Повреждения при атаке получили автомобили, торговый объект, частные дома и квартиры. В селе Дорогощь Грайворонского округа сгорело помещение на сельхозпредприятии. В Новой Таволжанке перебило линию электропередачи — часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к ремонту после согласования с Минобороны.
Российские военные продолжают соблюдать перемирие, которое Москва согласилась продлить до понедельника после предложения президента США Дональда Трампа. При этом они зеркально реагируют на нарушения режима тишины, которых только за 8 и 9 мая в Минобороны зафиксировали более 16 тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала