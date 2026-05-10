ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.
- Пострадали пять мирных жителей.
- Один из них несовершеннолетний.
- В различных населенных пунктах повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей в трех муниципалитетах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Информация о последствиях уточняется", — написал он на платформе "Макс".
Так, в детскую областную больницу госпитализировали несовершеннолетнего, который получил баротравму в селе Варваровка Белгородского округа.
Тем временем в Шебекинскую больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в селе Новая Таволжанка. Ему диагностировали минно-взрывную травму и ранение глаза. Оттуда же с баротравмой доставили бойца специализированного добровольческого подразделения "Орлан". С аналогичным ранением на лечение в Белгород увезли жителя Шебекино.
Позднее в Грайворонскую районную больницу доставили женщину из села Глотово с минно-взрывной травмой и осколочным ранением глаза.
Повреждения при атаке получили автомобили, торговый объект, частные дома и квартиры. В селе Дорогощь Грайворонского округа сгорело помещение на сельхозпредприятии. В Новой Таволжанке перебило линию электропередачи — часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к ремонту после согласования с Минобороны.
Российские военные продолжают соблюдать перемирие, которое Москва согласилась продлить до понедельника после предложения президента США Дональда Трампа. При этом они зеркально реагируют на нарушения режима тишины, которых только за 8 и 9 мая в Минобороны зафиксировали более 16 тысяч.
