ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

Атака ВСУ в Белгородской области. 10 мая 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

Пострадали пять мирных жителей.

Один из них несовершеннолетний.

В различных населенных пунктах повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей в трех муниципалитетах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

« "Информация о последствиях уточняется", — написал он на платформе "Макс".

Так, в детскую областную больницу госпитализировали несовершеннолетнего, который получил баротравму в селе Варваровка Белгородского округа.

Тем временем в Шебекинскую больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в селе Новая Таволжанка. Ему диагностировали минно-взрывную травму и ранение глаза. Оттуда же с баротравмой доставили бойца специализированного добровольческого подразделения "Орлан". С аналогичным ранением на лечение в Белгород увезли жителя Шебекино.

Позднее в Грайворонскую районную больницу доставили женщину из села Глотово с минно-взрывной травмой и осколочным ранением глаза.

Повреждения при атаке получили автомобили, торговый объект, частные дома и квартиры. В селе Дорогощь Грайворонского округа сгорело помещение на сельхозпредприятии. В Новой Таволжанке перебило линию электропередачи — часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к ремонту после согласования с Минобороны.