Рейтинг@Mail.ru
"Это означает конец": на Западе рассказали о новом скандале с Зеленским - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 09.05.2026 (обновлено: 18:41 09.05.2026)
"Это означает конец": на Западе рассказали о новом скандале с Зеленским

SC: режим Зеленского столкнулся с вопиющим конфликтом интересов из-за России

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Strategic Culture связывает нежелание киевского режима заключать мир с Россией с коррупционным делом, в котором фигурируют представители окружения Владимира Зеленского.
  • Автор статьи отмечает, что продолжение конфликта связано с возможностью получения контрактов, мошенничества, взяточничества и переводов средств на офшорные счета для верхушки киевского режима.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Последние подробности коррупционного дела, связанного с ближайшим окружением Владимира Зеленского, объясняют, почему заключение мира с Россией неприемлемо для главы киевского режима, пишет издание Strategic Culture.
«

"Последний поворот в продолжающемся коррупционном скандале на Украине объясняет, почему киевский режим хочет, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Его продолжение означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса. В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться", — комментирует автор статьи вовлечение главного переговорщика и сообщника Зеленского Рустема Умерова в мошенническую схему с европейскими финансами.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Все из-за Зеленского!" На Западе забили тревогу из-за решения Киева
Вчера, 03:39
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, но бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Уничтожат всю": на Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы
Вчера, 01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевТимур МиндичРустем УмеровВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала