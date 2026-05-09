МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Последние подробности коррупционного дела, связанного с ближайшим окружением Владимира Зеленского, объясняют, почему заключение мира с Россией неприемлемо для главы киевского режима, пишет издание Strategic Culture.
«
"Последний поворот в продолжающемся коррупционном скандале на Украине объясняет, почему киевский режим хочет, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Его продолжение означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса. В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться", — комментирует автор статьи вовлечение главного переговорщика и сообщника Зеленского Рустема Умерова в мошенническую схему с европейскими финансами.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, но бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.