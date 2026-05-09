"Последний поворот в продолжающемся коррупционном скандале на Украине объясняет, почему киевский режим хочет, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Его продолжение означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса. В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться", — комментирует автор статьи вовлечение главного переговорщика и сообщника Зеленского Рустема Умерова в мошенническую схему с европейскими финансами.

В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, но бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.