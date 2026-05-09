"Все из-за Зеленского!" На Западе забили тревогу из-за решения Киева - РИА Новости, 09.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
03:39 09.05.2026
"Все из-за Зеленского!" На Западе забили тревогу из-за решения Киева

Разведчик Фёльди: Европа окажется в одиночестве, если не умерит пыл Зеленского

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что Европа окажется в политической изоляции из-за неспособности контролировать действия режима Владимира Зеленского в адрес России.
  • По его словам, поддержкой такой одиозной личности Европа ограничивает в том числе и свое будущее.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Неспособность Европы контролировать преступные действия режима Владимира Зеленского в адрес России оставит ее в политической изоляции, заявил венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди в комментарии для местного издания Mandiner.
"Зеленский стремится наносить удары по России. <…> В мире совершается много глупостей, которые ни к чему хорошему не приведут. И все это без поддержки Америки. Европейцы фактически останутся одни, если допустят или не смогут предотвратить, то, что задумал Зеленский. Ведь США больше не хотят в этом участвовать, не хотят противостоять русским", — прокомментировал он недавние угрозы Киева в адрес празднований Дня Победы в Москве.
По словам эксперта, поддержкой такой одиозной личности Европа ограничивает в том числе и свое будущее.
"А Европа погружается все глубже и глубже, если мы говорим о поиске какого-то решения для будущего. И все это из-за Зеленского, идиота, <…> с чьей стороны мы уже наблюдали массу необъяснимых глупостей!" — добавил Фёльди.
Ранее Зеленский неоднократно обращался к теме ударов по столице России во время торжеств, посвященных победе в Великой Отечественной войне. В понедельник он выступил с угрозой нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы, а в видеообращении в четверг пригрозил мировым лидерам, которые собрались посетить празднования.
Министерство обороны России учло его заявления и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру украинской столицы.
Накануне глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в Москве, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что России не нужны ничьи разрешения, чтобы проводить парады.
