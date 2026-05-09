Рейтинг@Mail.ru
Российский посол: запад пытается принизить роль победы СССР над нацизмом - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 09.05.2026
Российский посол: запад пытается принизить роль победы СССР над нацизмом

Посол Гармонин: Запад пытается принизить роль победы СССР над нацизмом

© Фото : Посольства Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииЧрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Чрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Посольства Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Чрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что на Западе пытаются принизить роль Победы СССР над нацизмом.
  • Он подчеркнул, что в СССР борьба с фашизмом была упорной и ожесточенной.
  • В Берлине 8 и 9 мая ввели запрет на демонстрацию флагов Российской Федерации и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
БАЗЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Роль Победы СССР над нацизмом изо всех сил пытаются принизить на Западе, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Посол в День Победы принял участие в традиционной церемонии возложения венков к Братской могиле советских солдат на кладбище Хернли, где захоронены останки бежавших из немецкого плена красноармейцев.
"Сегодня на Западе изо всех сил пытаются принизить значение нашей общей Победы и представить ее как историческое недоразумение. Особенно настойчивы такие попытки со стороны соседней Германии, до границы с которой отсюда, из Базеля, рукой подать", - сказал агентству Гармонин.
Дипломат напомнил, что в то время как в Европе целые государства сдавались гитлеровцам лишь спустя несколько дней вялого сопротивления, в СССР упорная и ожесточенная борьба шла буквально за каждый клочок земли.
"В итоге, 81 год назад фашизм был разгромлен, и 9 мая в 0.43 по московскому времени в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии", - подчеркнул посол.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов Российской Федерации и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Посол назвал запреты символов Победы в Германии аморальными
29 апреля, 02:58
 
В миреСССРБерлин (город)РоссияСергей ГармонинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала