Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что на Западе пытаются принизить роль Победы СССР над нацизмом.
- Он подчеркнул, что в СССР борьба с фашизмом была упорной и ожесточенной.
- В Берлине 8 и 9 мая ввели запрет на демонстрацию флагов Российской Федерации и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
БАЗЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Роль Победы СССР над нацизмом изо всех сил пытаются принизить на Западе, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Посол в День Победы принял участие в традиционной церемонии возложения венков к Братской могиле советских солдат на кладбище Хернли, где захоронены останки бежавших из немецкого плена красноармейцев.
"В итоге, 81 год назад фашизм был разгромлен, и 9 мая в 0.43 по московскому времени в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии", - подчеркнул посол.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов Российской Федерации и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
