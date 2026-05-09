Российский посол: запад пытается принизить роль победы СССР над нацизмом

© Фото : Посольства Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации Чрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин

В Берлине 8 и 9 мая ввели запрет на демонстрацию флагов Российской Федерации и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

БАЗЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Роль Победы СССР над нацизмом изо всех сил пытаются принизить на Западе, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Посол в День Победы принял участие в традиционной церемонии возложения венков к Братской могиле советских солдат на кладбище Хернли, где захоронены останки бежавших из немецкого плена красноармейцев.

"Сегодня на Западе изо всех сил пытаются принизить значение нашей общей Победы и представить ее как историческое недоразумение. Особенно настойчивы такие попытки со стороны соседней Германии , до границы с которой отсюда, из Базеля , рукой подать", - сказал агентству Гармонин

Дипломат напомнил, что в то время как в Европе целые государства сдавались гитлеровцам лишь спустя несколько дней вялого сопротивления, в СССР упорная и ожесточенная борьба шла буквально за каждый клочок земли.

"В итоге, 81 год назад фашизм был разгромлен, и 9 мая в 0.43 по московскому времени в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии", - подчеркнул посол.