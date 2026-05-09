Захарова рассказала про свои любимые песни Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что песни "День Победы" и "Нам нужна одна победа" являются для нее любимыми, они есть у нее в телефоне и она знает их наизусть.
"Не могу сказать, что у меня есть одна (любимая песня - ред.), есть несколько таких, которые буквально всегда со мной: и в телефоне, и просто я знаю каждую строчку... Во-первых, конечно, "День Победы". И особенно дорога мне эта песня, потому что текст ее был написан поэтом (Владимиром - ред.) Харитоновым, чей сын является дипломатом и работал в нашем департаменте", - сказала Захарова в эфире "Первого канала".
Еще одной любимой для дипломата стала песня "Нам нужна одна победа", или "Десятый наш десантный батальон", которая была написана Булатом Окуджавой для художественного фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал".
"Я считаю, что, вообще, это особый класс мировой культуры - наши отечественные песни Победы, или песни военных лет, по-разному их называют... Мне кажется, вы со мной согласитесь, что это одно из уникальных явлений, наверное, поэзии и песен тоже, когда по каждой строчке мы можем узнать эту песню", - подчеркнула Захарова.