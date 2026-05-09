Двадцать военнослужащих ВСУ дезертировали в Сумской области

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Около двадцати военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населённого пункта Запселье в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его данным, ранее военнослужащие подразделения жаловались родственникам, что их отправляют на "верную смерть".