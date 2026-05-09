Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной Ровинскую
09:38 09.05.2026 (обновлено: 11:08 09.05.2026)
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Московской области
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной Клавдию Ровинскую, которая в годы войны втайне ушла на фронт в 18 лет, сообщили в пресс-службе главы и правительства Подмосковья.
"Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного. И, наверное, самое главное для них, чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки. Я очень рад, что имею возможность познакомиться с вашей семьей", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, в апреле 1942 года восемнадцатилетняя Ровинская втайне от родителей ушла на фронт в составе первого Новосибирского эшелона девушек-добровольцев.
"В 1942 году, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла, один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. Ее спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Все могло закончиться очень плохо. Получается, что еще пара миллиметров, и я могла бы не родиться", - рассказала дочь Ровинской Тамара.
В 1943 году, восстановившись после ранения, Ровинская вернулась в строй и возглавила отделение телеграфистов 618-го отдельного батальона связи четвертого армейского корпуса ПВО. Подразделение обеспечивало связь между командными пунктами на Воронежском фронте в районе Курска.
В ноябре в составе первой десантной группы сержант принимала участие в освобождении Киева. Там девушка получила ранение в правую руку, но до последнего обеспечивала бесперебойную связь командования. С начала 1944 года и до окончания Великой Отечественной войны помогала защищать стратегически важные объекты от налетов вражеской авиации. В мае 1945 года Ровинская была демобилизована.
Ровинская удостоена Ордена Отечественной войны II степени, а также награждена медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Ветерану присвоено звание почетного гражданина Можайского муниципального округа. А в прошлом году в преддверии Дня Победы на доме, где Ровинская живет вместе с дочерью Тамарой, установили именную табличку.
