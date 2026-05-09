Россиянам напомнили о новых правилах налога на проценты по вкладам

С 2025 года процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13% (при доходе до 2,4 миллиона рублей) или 15% (свыше этой суммы). При этом налоговые вычеты к такому доходу больше не применяются. Не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% и по счетам эскроу.