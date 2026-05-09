Россиянам напомнили о новых правилах налога на проценты по вкладам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- До 1 декабря 2026 года включительно нужно уплатить налог с процентов по вкладам, сообщил юрист Александр Хаминский.
- С 2025 года процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13% (при доходе до 2,4 миллиона рублей) или 15% (свыше этой суммы).
- Не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% и по счетам эскроу.
- Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. До 1 декабря 2026 года вкладчикам нужно будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год. О том, как изменился порядок расчета, агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
С 2025 года процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13% (при доходе до 2,4 миллиона рублей) или 15% (свыше этой суммы). При этом налоговые вычеты к такому доходу больше не применяются. Не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% и по счетам эскроу.
Экономист пояснила, кого отрезали от кредитов с апреля
26 апреля, 02:17
Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей (формула: 1 миллион рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ за год, которая в 2025 году была 21%). Если ваши суммарные проценты за год не превысили эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили, налог взимается только с превышения. Банки уже передали данные в ФНС, и ведомство разошлет уведомления с суммами к уплате. Декларировать такие доходы самостоятельно не требуется.
Эксперт объяснил, почему накопительные счета обгоняют вклады
25 апреля, 03:18