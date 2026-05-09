Россиянам напомнили о новых правилах налога на проценты по вкладам - РИА Новости, 09.05.2026
02:10 09.05.2026
Россиянам напомнили о новых правилах налога на проценты по вкладам

Юрист Хаминский: до 1 декабря нужно уплатить налог с процентов по вкладам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До 1 декабря 2026 года включительно нужно уплатить налог с процентов по вкладам, сообщил юрист Александр Хаминский.
  • С 2025 года процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13% (при доходе до 2,4 миллиона рублей) или 15% (свыше этой суммы).
  • Не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% и по счетам эскроу.
  • Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. До 1 декабря 2026 года вкладчикам нужно будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год. О том, как изменился порядок расчета, агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
С 2025 года процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13% (при доходе до 2,4 миллиона рублей) или 15% (свыше этой суммы). При этом налоговые вычеты к такому доходу больше не применяются. Не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% и по счетам эскроу.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Экономист пояснила, кого отрезали от кредитов с апреля
26 апреля, 02:17
"ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлет уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются", — пояснил Хаминский.
Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей (формула: 1 миллион рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ за год, которая в 2025 году была 21%). Если ваши суммарные проценты за год не превысили эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили, налог взимается только с превышения. Банки уже передали данные в ФНС, и ведомство разошлет уведомления с суммами к уплате. Декларировать такие доходы самостоятельно не требуется.
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Эксперт объяснил, почему накопительные счета обгоняют вклады
25 апреля, 03:18
 
Александр ХаминскийФедеральная налоговая служба (ФНС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВкладыНалогиОбщество
 
 
