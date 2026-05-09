Ветеран ВОВ поздравил Путина с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Степан Едыкин поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел на Красной площади в субботу.
"С праздником! С Победой!", - сказал Едыкин, пожав руку президенту после парада.
Едыкина призвали в Красную армию в 17-летнем возрасте. Он принимал участие в боях на территории Белоруссии и Польши. В 2026 году Едыкин, родившийся 15 сентября 1926 года, отпразднует свой 100-летний юбилей.