Рейтинг@Mail.ru
Ветеран ВОВ поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 09.05.2026
Ветеран ВОВ поздравил Путина с Днем Победы

Ветеран ВОВ Едыкин поздравил Путина с Днем Победы

© РИА НовостиВоенный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (стоп-кадр видео)
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (стоп-кадр видео) - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (стоп-кадр видео)
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны Степан Едыкин поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы.
  • Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел на Красной площади.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Степан Едыкин поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел на Красной площади в субботу.
"С праздником! С Победой!", - сказал Едыкин, пожав руку президенту после парада.
Едыкина призвали в Красную армию в 17-летнем возрасте. Он принимал участие в боях на территории Белоруссии и Польши. В 2026 году Едыкин, родившийся 15 сентября 1926 года, отпразднует свой 100-летний юбилей.
О праздновании Дня Победы читайте в онлайн-репортаже
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин пожал руки участникам СВО после парада Победы
Вчера, 11:05
 
БелоруссияПольшаДень Победы — 2026ОбществоМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала