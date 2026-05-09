Ветеран ВОВ передал Путину конверт на параде ко Дню Победы
10:37 09.05.2026 (обновлено: 10:51 09.05.2026)
Ветеран ВОВ передал Путину конверт на параде ко Дню Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал президенту РФ Владимиру Путину конверт на трибуне парада ко Дню Победы в Москве.
  • Путин перед началом парада пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, которые сидели вместе с ним на центральной трибуне.
  • Ветераны войны наблюдают за торжественным шествием с центральной трибуны рядом с президентом России и зарубежными лидерами.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал президенту РФ Владимиру Путину конверт на трибуне парада ко Дню Победы в Москве.
Путин перед началом парада пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, которые вместе с ним сидят на центральной трибуне. Он приветствовал каждого из них и пожал им руки.
Семенов поговорил с президентом и передал ему конверт. Президент несколько минут держал конверт в руках, затем положил его в нагрудный карман.
Семенов в этом году отпразднует свое 103-летие. Он родился 22 мая 1923 года в городе Семенове Нижегородской области. В 1942 году был призван в ряды Красной армии и в составе 62-й армии отправлен на Сталинградский фронт. Дважды был ранен. День Победы встретил в Германии. Принял участие в освобождении Польши и Германии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги" (дважды), "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и другими.
На сегодняшний момент Семенов остается одним из последних воинов 62-й армии, отстоявшей Сталинград.
Ветераны войны по сложившейся традиции наблюдают за торжественным шествием с центральной трибуны рядом с президентом России и прибывшими на празднование зарубежными лидерами.
Среди почетных гостей также участники Великой Отечественной войны Нина Михайловна Данилкович, Степан Гаврилович Едыкин, Семен Яковлевич Люлько, Константин Сергеевич Федотов.
