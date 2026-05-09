На параде рядом с Путиным сидит ветеран, освобождавший Польшу

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, который смотрит парад в честь Дня Победы рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибуне, участвовал в освобождении Польши и Чехословакии, а в прошлом году отметил столетний юбилей, передает корреспондент РИА Новости.
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в субботу.
Турунов родился в 1925 году. Он участвовал в освобождении Польши и Чехословакии. В марте 1945 года при освобождении города Зорау (польское название Жары) в Польше был тяжело ранен в обе ноги и грудь. День Победы он встретил на излечении в Новочайкино в районе Макеевки в Донбассе.
После войны, в 1951-1958 годах, принимал участие в проектировании кораблей и судов, атомных подводных лодок и атомного ледокола "Ленин". С 1976 по март 1991 года Турунов работал помощником министров обороны СССР. Сегодня он является членом "Клуба адмиралов" и активно участвует в общественной работе.
Турунов имеет множество наград. Он награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степени, "Знак Почета". Кроме того, он награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".
