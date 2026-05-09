Российские дипломаты в Вене возложили цветы к памятнику воину-освободителю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Вене прошла традиционная церемония возложения венков и цветов к памятнику советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц в День Победы.
- В памятной акции приняли участие посол России в Австрии, главы российских дипломатических представительств в Вене и руководители дипмиссий стран СНГ.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Традиционная церемония возложения венков и цветов к памятнику советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц прошла в Вене в День Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Участники церемонии возложили цветы и венки у памятника советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.