22:33 09.05.2026 (обновлено: 23:22 09.05.2026)
Путин прокомментировал решение США по вывозу иранского урана в Россию

Путин: США, Иран, Израиль согласились вывозить уран из Ирана в РФ, но передумали

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию.
  • Но потом Вашингтон ужесточил позицию и потребовал вывоза урана только на территорию США, сказал российский президент.
  • Он добавил, что после этого Иран тоже ужесточил свою позицию и отказался вывозить уран.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана в из Ирана в РФ, но затем Вашингтон передумал, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана, Путин отметил, что Россия уже это делала в 2015 году.
"Я и сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт. И первоначально… все согласились. Согласились и представители Соединённых Штатов, согласился Иран, согласился Израиль", - сообщил Путин.
"Но потом Соединенные Штаты свою позицию ужесточили и потребовали вывоза (урана - ред.) только на территорию США. После этого Иран ужесточил свою позицию. И мне было сказано... Теперь мы не готовы увозить этот обогащенный уран никуда", - добавил президент.
Глава государства отметил, что переговоры по ядерному вопросу с Россией вел секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани, он предлагал Москве формат сотрудничества, согласно которому будет создаваться совместное российско-иранское предприятие на территории Ирана для разбавления урана. Путин добавил, что Россия была не против такого формата, но говорила о своих сомнениях, что США и Израиль пойдут на это.
"Так в итоге и получилось. И по этому направлению ситуация как бы зашла в тупик, могу сказать откровенно", - подчеркнул он.
Путин отметил, что предложения России "лежат на столе", он считает их хорошими. В случае согласия на вывоз обогащенного урана в РФ Иран может быть уверен в том, что он вывез материалы в дружественную страну, которая будет продолжать сотрудничество в сфере мирного атома, подчеркнул президент РФ.
"А к другим ядерным программам, к оружейным программам, Иран и не стремится", - сообщил Путин.
Президент РФ считает, что другие участники процесса тоже могли бы быть заинтересованы в таком решении.
"Во-первых, все бы увидели, что это такое, сколько и где находится. Второе, это все было бы поставлено под контроль МАГАТЭ. И в третьих, работа по разжижению этого урана была бы организована также под контролем МАГАТЭ, была бы прозрачной и безопасной", - добавил Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США.
В миреИранРоссияСШАВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
