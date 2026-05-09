Путин прокомментировал решение США по вывозу иранского урана в Россию

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана в из Ирана в РФ, но затем Вашингтон передумал, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана Путин отметил, что Россия уже это делала в 2015 году.

« "Я и сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт. И первоначально… все согласились. Согласились и представители Соединённых Штатов, согласился Иран, согласился Израиль", - сообщил Путин.

"Но потом Соединенные Штаты свою позицию ужесточили и потребовали вывоза (урана - ред.) только на территорию США . После этого Иран ужесточил свою позицию. И мне было сказано... Теперь мы не готовы увозить этот обогащенный уран никуда", - добавил президент.

Глава государства отметил, что переговоры по ядерному вопросу с Россией вел секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани , он предлагал Москве формат сотрудничества, согласно которому будет создаваться совместное российско-иранское предприятие на территории Ирана для разбавления урана. Путин добавил, что Россия была не против такого формата, но говорила о своих сомнениях, что США и Израиль пойдут на это.

"Так в итоге и получилось. И по этому направлению ситуация как бы зашла в тупик, могу сказать откровенно", - подчеркнул он.

Путин отметил, что предложения России "лежат на столе", он считает их хорошими. В случае согласия на вывоз обогащенного урана в РФ Иран может быть уверен в том, что он вывез материалы в дружественную страну, которая будет продолжать сотрудничество в сфере мирного атома, подчеркнул президент РФ.

"А к другим ядерным программам, к оружейным программам, Иран и не стремится", - сообщил Путин.

Президент РФ считает, что другие участники процесса тоже могли бы быть заинтересованы в таком решении.

"Во-первых, все бы увидели, что это такое, сколько и где находится. Второе, это все было бы поставлено под контроль МАГАТЭ . И в третьих, работа по разжижению этого урана была бы организована также под контролем МАГАТЭ, была бы прозрачной и безопасной", - добавил Путин.