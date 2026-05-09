Киевский режим создаст координационный штаб по украинизации

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Координационный штаб по украинизации создадут на Украине на фоне сообщений о росте популярности русского языка в стране, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.

Ранее украинские СМИ писали о том, что в последнее время на улицах Украины русский язык стал звучать все чаще, а украинский реже.

"Должен быть штаб, где должны приниматься какие-то насущные решения для урегулирования всех... проблем", - сказала Ивановская в эфире телеканала "Киев 24".

По ее мнению, в штаб должны войти представители совета нацбезопасности Украины (СНБО), кабмина, министерства образования и иных ведомств. Ивановская считает, что такой штаб нужен для урегулирования конфликтов и спорных ситуаций, которые связаны с языком.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.