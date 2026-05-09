Киевский режим создаст координационный штаб по украинизации

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Координационный штаб по украинизации создадут на Украине на фоне сообщений о росте популярности русского языка в стране, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.
Ранее украинские СМИ писали о том, что в последнее время на улицах Украины русский язык стал звучать все чаще, а украинский реже.
"Должен быть штаб, где должны приниматься какие-то насущные решения для урегулирования всех... проблем", - сказала Ивановская в эфире телеканала "Киев 24".
По ее мнению, в штаб должны войти представители совета нацбезопасности Украины (СНБО), кабмина, министерства образования и иных ведомств. Ивановская считает, что такой штаб нужен для урегулирования конфликтов и спорных ситуаций, которые связаны с языком.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
