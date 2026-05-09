Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим создаст координационный штаб по украинизации - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 09.05.2026
Киевский режим создаст координационный штаб по украинизации

Киевский режим создаст штаб по украинизации из-за популярности русского языка

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим создаст координационный штаб по украинизации на фоне роста популярности русского языка.
  • В штаб должны войти представители СНБО, кабмина, министерства образования и иных ведомств.
  • После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу с русским языком, а в 2019 году приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Координационный штаб по украинизации создадут на Украине на фоне сообщений о росте популярности русского языка в стране, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.
Ранее украинские СМИ писали о том, что в последнее время на улицах Украины русский язык стал звучать все чаще, а украинский реже.
"Должен быть штаб, где должны приниматься какие-то насущные решения для урегулирования всех... проблем", - сказала Ивановская в эфире телеканала "Киев 24".
По ее мнению, в штаб должны войти представители совета нацбезопасности Украины (СНБО), кабмина, министерства образования и иных ведомств. Ивановская считает, что такой штаб нужен для урегулирования конфликтов и спорных ситуаций, которые связаны с языком.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Алфавит русского языка - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
На Украине пожаловались на "наглость" русского языка
15 марта, 20:48
 
В миреУкраинаРоссияЕлена ИвановскаяСергей ЛавровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала