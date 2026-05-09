16:19 09.05.2026
Переселенцы с Украины назвали День Победы символом возвращения домой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переселенцы из различных регионов Украины, проживающие сейчас в Крыму, рассказали, что для них День Победы является символом мира и возвращения домой.
  • Украинские переселенцы приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в различных регионах Крыма.
  • Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко заявил, что люди счастливы отдать дань памяти героям, победившим в войне, так как на Украине киевский режим демонстрирует пренебрежение памятью о тех, кто боролся с нацизмом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Переселенцы из различных регионов Украины, проживающие сейчас в Крыму, рассказали РИА Новости, что для них День Победы является символом мира и возвращения домой.
"Для нас, украинских переселенцев, День Победы – это символ всего самого доброго: мира, надежды и возвращения домой", - сказала Юлия Баева, принимающая участие в праздничных мероприятия по случаю Дня Победы.
Татьяна Керечун считает, что День Победы "означает светлое будущее, в котором нет места войне и страданиям, а есть только мир, любовь и уважение к каждому человеку".
"День Победы ассоциируется у меня с возможностью строить счастливое будущее" – добавила Нина Арап.
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко рассказал РИА Новости, что переселенцы приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в различных регионах Крыма.
"Люди счастливы, что могут отдать дань памяти героям, победившим в той страшной войне, так как на Украине киевский режим продолжает демонстрировать пренебрежение памятью о тех, кто боролся с нацизмом", - заявил Бондаренко.
УкраинаРеспублика КрымОлег БондаренкоДень Победы — 2026
 
 
