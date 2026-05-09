Рейтинг@Mail.ru
"Вот-вот рухнет". В США выступили с заявлением по СВО - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 09.05.2026 (обновлено: 12:33 09.05.2026)
"Вот-вот рухнет". В США выступили с заявлением по СВО

Аналитик Макгрегор: Россия способна стремительно продвинуться на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что складывается благоприятная ситуация для стремительного продвижения России на украинском фронте.
  • Макгрегор подчеркнул, что Москва пока не использует возможности для стремительного продвижения, оставляя пространство для мирного урегулирования.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сегодня складывается благоприятная ситуация для стремительного продвижения России на украинском фронте, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"США не собираются помогать Европе. Европейцам конфликт на Украине осточертел. Их правительства балансируют на грани катастрофы. Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, <…> чтобы закончить конфликт раз и навсегда", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Восстание мертвеца: удавку на шее Зеленского затянул неожиданный персонаж
8 мая, 08:00
При этом Макгрегор подчеркнул, что пока Москва этого не делает, оставляя возможности для мирного урегулирования.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Украинский скандал вокруг Fire Point грозит стать горячей точкой Европы
4 мая, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала