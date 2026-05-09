"Отдадим их украинцам". На Западе заявили о новом военном плане для Киева - РИА Новости, 09.05.2026
05:38 09.05.2026 (обновлено: 16:47 09.05.2026)
"Отдадим их украинцам". На Западе заявили о новом военном плане для Киева

Аналитик Варуфакис: у Европы нет ни военного, ни мирного плана по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что у европейцев нет ни военного, ни мирного плана в отношении Украины.
  • Европейские политики, по словам Варуфакиса, делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У европейцев нет ни военного, ни мирного плана в отношении Украины, но они демонизируют всех, кто пытается урегулировать конфликт, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.
"Европейцы только что выделили 90 миллиардов Украине. <…> И эти 90 миллиардов уже потрачены. Что они собираются делать в следующем году? Взять еще 90 миллиардов в долг? Они не хотят. Они же не говорят, что <…> "мы сейчас возьмем 500-600 миллиардов и отдадим их украинцам". У них нет плана победы Украины. Но и плана мира у них тоже нет", — отметил он.
При этом европейские политики, по словам Варуфакиса, делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше.
"Я уже четыре года пытаюсь продвигать политическую повестку мира и безопасности для Европы, Украины и России. И каждый раз, когда я это делаю, меня демонизируют, выставляют прислужником Путина, его ставленником. Знаете, стоит только кому-то заговорить о повестке мира и безопасности с Россией, которая могла бы мирно закончить конфликт на Украине, его сразу выгоняют из комнаты, демонизируют, разрушают его репутацию", — добавил эксперт.
Как неоднократно заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
В миреУкраинаРоссияЕвропаЯнис ВаруфакисСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
