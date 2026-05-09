Рейтинг@Mail.ru
"Нет выбора". В США заявили о серьезной угрозе из-за Украины - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 09.05.2026 (обновлено: 04:34 09.05.2026)
"Нет выбора". В США заявили о серьезной угрозе из-за Украины

Аналитик Риттер: скоро может произойти эскалация конфликта РФ с Украиной и НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный аналитик Скотт Риттер заявил о возможной драматической эскалации конфликта между Украиной и НАТО против России в ближайший месяц.
  • Риттер предположил, что Россия может сыграть значительную роль в урегулировании конфликта в Персидском заливе, упомянув о возможной масштабной сделке между Россией и США.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В ближайший месяц может произойти драматическая эскалация конфликта Украины и НАТО против России, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Проблема, которая может стать очень актуальной в ближайшем будущем, это, конечно же, Украина. <…> Я считаю, что через месяц мы увидим резкую эскалацию российско-украинского конфликта, конфликта между Россией и НАТО. <…> В итоге это станет выходом из тупика в отношениях России и Европы. <…> Я думаю, что США не будут вмешиваться, <…> потому что Трамп хочет, чтобы ему приписали заслугу в прекращении этого конфликта", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
США выводят войска из Европы — это подготовка к войне с Россией
5 мая, 08:00
В то же время Риттер предположил, что Россия, в свою очередь, может сыграть значительную роль в урегулировании конфликте в Персидском заливе.
"Трамп сейчас ищет способ выйти из ситуации в Иране, потому что у него нет выбора. <…> И я думаю, что в настоящий момент зарождается масштабная сделка между Россией и США", — добавил эксперт.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Европа готовится воевать с Россией две недели
1 мая, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАСкотт РиттерСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала