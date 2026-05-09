"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал жесткое заявление о России и Украине - РИА Новости, 09.05.2026
01:40 09.05.2026 (обновлено: 02:18 09.05.2026)
"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал жесткое заявление о России и Украине

Такер Карлсон: РФ начала СВО из-за того, что Запад решил принять Украину в НАТО

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон заявил, что Запад спровоцировал Россию на военные действия на Украине, угрожая принять Украину в НАТО.
  • Такер Карлсон подчеркнул, что в западных странах отсутствует свобода слова, и те, кто говорит правду, подвергаются наказанию.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Запад спровоцировал Россию на военные действия на Украине, заявил телеведущий Такер Карлсон в интервью немецкой газете Die Zeit.
"Украина — не член НАТО. <…> Россия начала СВО на Украине, потому что мы угрожали принять ее в НАТО. Я считаю, что НАТО излишне. <…> Что такое НАТО? Американская сила для проецирования американской мощи в Европе. Европа должна защищать себя. Вы увидите, что с Россией вы можете хорошо ладить. Нескольких лет назад Европа покупали бензин у России. <…> США ответственны за ваши нынешние проблемы с Россией", — отметил он.
Вместе с тем Карлсон подчеркнул, что в западных странах сегодня отсутствует свобода слова.
"В США, как и в Европе, наказываются только те, кто говорит правду. А лжецам все сходит с рук. Тем, кто говорит, что у Саддама есть оружие массового уничтожения, или что у Ирана есть ядерная программа и межконтинентальные баллистические ракеты, нацеленные на Майами или Франкфурт, бояться нечего. Но кто скажет то, что не нравится могущественным политикам, должен ожидать наказания", — добавил телеведущий.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
Президент Владимир Путин отмечал, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование. По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо.
