Рейтинг@Mail.ru
Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишет Politico - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 09.05.2026 (обновлено: 02:09 09.05.2026)
Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишет Politico

Politico: отношения Киева с ЕС находятся на самом низком уровне с начала СВО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения Киева с ЕС находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, пишет газета Politico.
  • Власти европейских стран устали от нотаций Владимира Зеленского, добавляется в статье.
  • По данным издания, не все политики разделяют точку зрения главы киевского режима, что "Европа должна Украине".
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Отношения Киева с ЕС находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Отношения между Киевом и Брюсселем напряженные на данный момент и, возможно, на самом низком уровне за все время конфликта", — рассказал изданию бывший высокопоставленный украинский чиновник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Держи язык за зубами". Европа жестко ответила на возмущения Зеленского
7 мая, 08:00
Как отмечает сама газета, проблемы в двустороннем диалоге создает и сам глава киевского режима.
«
"Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он ощутимо изменил свой тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным", — говорится в публикации.
По словам неназванного эксперта по внешней политике, ранее консультировавшего власти в Киеве, Зеленский твердо убежден в том, что "Европа должна Украине".
"Эта идея влияет на его мышление и риторику. Но не учитывается тот факт, что не все европейцы относятся к этому одинаково", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Жалкий человек". Выходка Зеленского накануне 9 Мая поразила журналиста
Вчера, 22:59
Некоторые, как пишет издание, считают, что подобный образ мышления внушает Зеленскому неоправданную уверенность в его резком подходе к европейским союзникам. По данным газеты, такой риторикой глава киевского режима рискует оттолкнуть партнеров, от которых зависит финансирование Украины, поставки оружия и дипломатическая поддержка.
«

"Что касается американцев, Зеленский практически готов умыть руки и близок к тому, чтобы сказать: "С администрацией Трампа покончено", — приводятся слова бывшего советника Зеленского.

При этом раскол между США и ЕС в значительной степени подтолкнул главу киевского режима к усилению риторики, заключил собеседник издания.
Кроме того, подчеркивается, что Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока: лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по некоторым вопросам, включая принятие Украины в блок.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Зеленский на коленях". Происходящее на Украине вызвало гнев в Киеве
Вчера, 19:07
 
В миреУкраинаКиевБрюссельВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала