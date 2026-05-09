Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишет Politico

Краткий пересказ от РИА ИИ Отношения Киева с ЕС находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, пишет газета Politico.

Власти европейских стран устали от нотаций Владимира Зеленского, добавляется в статье.

По данным издания, не все политики разделяют точку зрения главы киевского режима, что "Европа должна Украине".

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Отношения Киева с ЕС находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

« "Отношения между Киевом и Брюсселем напряженные на данный момент и, возможно, на самом низком уровне за все время конфликта", — рассказал изданию бывший высокопоставленный украинский чиновник.

Как отмечает сама газета, проблемы в двустороннем диалоге создает и сам глава киевского режима.

« "Он ( Владимир Зеленский . — Прим. ред.) стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он ощутимо изменил свой тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным", — говорится в публикации.

По словам неназванного эксперта по внешней политике, ранее консультировавшего власти в Киеве, Зеленский твердо убежден в том, что "Европа должна Украине".

"Эта идея влияет на его мышление и риторику. Но не учитывается тот факт, что не все европейцы относятся к этому одинаково", — заявил он.

Некоторые, как пишет издание, считают, что подобный образ мышления внушает Зеленскому неоправданную уверенность в его резком подходе к европейским союзникам. По данным газеты, такой риторикой глава киевского режима рискует оттолкнуть партнеров, от которых зависит финансирование Украины, поставки оружия и дипломатическая поддержка.

« "Что касается американцев, Зеленский практически готов умыть руки и близок к тому, чтобы сказать: "С администрацией Трампа покончено", — приводятся слова бывшего советника Зеленского.

При этом раскол между США ЕС в значительной степени подтолкнул главу киевского режима к усилению риторики, заключил собеседник издания.