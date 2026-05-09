Специальная военная операция на Украине
 
01:12 09.05.2026
"Уничтожат всю": на Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы

  • Издание Hungarian Conservative пишет, что атака на Москву во время празднования Дня Победы может лишить Украину международной легитимности.
  • В материале также отмечается, что попытки киевского режима сорвать мероприятие на Красной площади почти неосуществимы из-за действующих в России мер безопасности.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Угрозы атаковать торжественные мероприятия на День Победы в Москве могут стоить Украине международной легитимности, пишет издание Hungarian Conservative.
"Удар по центру Москвы во время празднования Дня Победы несет в себе огромные риски эскалации, особенно с учетом ожидаемого присутствия иностранных лидеров. Такие действия, вероятно, уничтожат всю международную легитимность Украины", — указывается в материале.
Автор статьи при этом отмечает, что попытки киевского режима сорвать мероприятие на Красной площади почти неосуществимы из-за действующих в России мер безопасности.
В четверг Владимир Зеленский в очередной раз пригрозил нанести удары дронами ВСУ по Параду Победы в Москве. Министерство обороны его заявления и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру украинской столицы.
Накануне глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в Москве, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что России не нужны ничьи разрешения, чтобы проводить парады.
