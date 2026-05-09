В Туле прошел парад Победы

ТУЛА, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы прошел в Туле на главной площади города, передает корреспондент РИА Новости.
По площади Ленина в Туле торжественным маршем прошли пешие колонны. Парадным расчетам присвоили имена героев Тульской оборонительной операции. В ходе парада сводный оркестр Тульского гарнизона исполнил композиции военных лет. Было организовано и театрализованное представление.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил учредить нагрудный знак "Участник военного парада Победы", который будет вручаться участникам парада, а также лицам, принимавшим активное участие в его подготовке и проведении.