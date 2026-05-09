В Псковской области объявили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Псковской области объявлен режим беспилотной опасности.
- Оперативные службы и ПВО работают в усиленном режиме.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Внимание! На территории Псковской области объявлена беспилотная опасность. Возможны ограничения в работе связи и интернета", - написал Ведерников в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что оперативные службы работают в усиленном режиме, также работает ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18