Трамп очень достойно говорил о Дне Победы, рассказал Путин - РИА Новости, 09.05.2026
23:07 09.05.2026
Трамп очень достойно говорил о Дне Победы, рассказал Путин

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп в ходе последнего телефонного разговора говорил о Дне Победы, сообщил Путин.
  • Он вспомнил союзничество России и США в борьбе против нацизма, добавил российский президент.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора очень достойно говорил о Дне Победы и вспомнил союзничество России и США в борьбе против нацизма, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов господином Трампом у нас возник разговор о 9 мая и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-подхода.
