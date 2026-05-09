Трамп очень достойно говорил о Дне Победы, рассказал Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора очень достойно говорил о Дне Победы и вспомнил союзничество России и США в борьбе против нацизма, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов господином Трампом у нас возник разговор о 9 мая и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-подхода.
