Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне стремятся к урегулированию на Украине, им этот конфликт не нужен, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию. Им явно этот конфликт не нужен", - сказал российский лидер журналистам.