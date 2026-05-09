Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
21:31 09.05.2026
Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, заявил Путин

  • Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США и президент Дональд Трамп искренне стремятся к урегулированию на Украине.
  • По словам Путина, конфликт на Украине не нужен нынешней администрации США.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне стремятся к урегулированию на Украине, им этот конфликт не нужен, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию. Им явно этот конфликт не нужен", - сказал российский лидер журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Ушаков рассказал о переговорах с США по перемирию с Украиной
