Трамп допустил возобновление операции в Ормузе

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возобновление миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода" в случае отсутствия подвижек в переговорах с Ираном.
"Мы можем вернуться к "Проекту Свобода", если (в ходе переговоров - ред.) ничего не случится, но это будет уже "Проект Свобода Плюс", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции "Эпическая ярость". Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.