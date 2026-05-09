Трамп ожидает, что Иран скоро передаст ответ по предложениям США

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран скоро передаст свой ответ по мирным предложениям Вашингтона.
На вопрос о том, считает ли он, что иранская сторона умышленно затягивает процесс, американский лидер сказал: "скоро все узнаем".
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран в настоящий момент рассматривает предложение Вашингтона и еще не принял окончательное решение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.