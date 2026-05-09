Трамп допустил переброску войск США из Германии в Польшу

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американских войск из Германии в Польшу.
По словам главы Белого дома, польские власти сами хотели бы принять американские войска после их вывода из Германии. "У нас отличные отношения с Польшей, а у меня отличные отношения с президентом (Польши Каролем Навроцким - ред.)", - добавил Трамп.
На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
В связи с этим представитель министерства национальной обороны Польши заявил РИА Новости, что Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии.