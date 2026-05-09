Трамп допустил переброску войск США из Германии в Польшу

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американских войск из Германии в Польшу.

В связи с этим представитель министерства национальной обороны Польши заявил РИА Новости, что Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии.