Трамп "опрокинул" европейских вассалов, заявила Захарова

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, назвав разгром Третьего рейха победой Америки над злом в Европе, "опрокинул на пол" европейских вассалов Вашингтона, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: "Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников", - написала Захарова в своем Telegram-канале.