СМИ по всему миру ведут прямую трансляцию парада Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин в день 81-й годовщины Победы принимает военный парад на Красной площади. Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводится в усеченном формате.

В прямом эфире на своих каналах в YouTube мероприятие транслируют британские газеты Sun и Telegraph, немецкая газета Welt, китайский телеканал CGTN и издание South China Morning Post, а также агентство Ассошиэйтед Пресс. Индийские медиа, такие как Firstpost, Hindustan Times, Times Now, CNBC TV 18, также транслируют парад.