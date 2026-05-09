СМИ по всему миру ведут прямую трансляцию парада Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин в день 81-й годовщины Победы принимает военный парад на Красной площади. Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводится в усеченном формате.
В прямом эфире на своих каналах в YouTube мероприятие транслируют британские газеты Sun и Telegraph, немецкая газета Welt, китайский телеканал CGTN и издание South China Morning Post, а также агентство Ассошиэйтед Пресс. Индийские медиа, такие как Firstpost, Hindustan Times, Times Now, CNBC TV 18, также транслируют парад.
Американский телеканал CNN, а также британский Sky News показывают кадры с парада в прямом телевизионном эфире.