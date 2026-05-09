Госдеп обеспокоен задержкой финансирования Тайванем военных расходов

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Госдеп США выразил обеспокоенность из-за возможных задержек с финансированием Тайванем своих военных расходов на фоне принятия островом сокращенной версии дополнительного военного бюджета.

Ранее законодательный юань (однопалатный парламент) Тайваня большинством голосов принял дополнительный законопроект о финансировании закупок отдельных партий американской военной техники в размере 24,8 миллиарда долларов США

"Хотя принятие этого специального оборонного бюджета после непродуктивной задержки внушает оптимизм, США считают, что дальнейшие задержки с финансированием остальных предложенных оборонительных средств стали бы уступкой Коммунистической партии Китая", - заявил представитель госдепа, слова которого приводит агентство Рейтер.

Правящая на острове Демократическая прогрессивная партия (ДПП) во главе с Лай Циндэ ранее предложила дополнительный военный бюджет в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США). Но контролируемый оппозицией парламент Тайваня неоднократно блокировал его принятие и представлял свой вариант бюджета.