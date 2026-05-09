05:51 09.05.2026
Госдеп обеспокоен задержкой финансирования Тайванем военных расходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдеп США выразил обеспокоенность из-за возможных задержек с финансированием Тайванем своих военных расходов.
  • Законодательный юань Тайваня принял дополнительный законопроект о финансировании закупок американской военной техники в размере 24,8 миллиарда долларов США.
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Госдеп США выразил обеспокоенность из-за возможных задержек с финансированием Тайванем своих военных расходов на фоне принятия островом сокращенной версии дополнительного военного бюджета.
Ранее законодательный юань (однопалатный парламент) Тайваня большинством голосов принял дополнительный законопроект о финансировании закупок отдельных партий американской военной техники в размере 24,8 миллиарда долларов США.
"Хотя принятие этого специального оборонного бюджета после непродуктивной задержки внушает оптимизм, США считают, что дальнейшие задержки с финансированием остальных предложенных оборонительных средств стали бы уступкой Коммунистической партии Китая", - заявил представитель госдепа, слова которого приводит агентство Рейтер.
Правящая на острове Демократическая прогрессивная партия (ДПП) во главе с Лай Циндэ ранее предложила дополнительный военный бюджет в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США). Но контролируемый оппозицией парламент Тайваня неоднократно блокировал его принятие и представлял свой вариант бюджета.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
