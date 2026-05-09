Лукашенко напомнил о страшной цене за освобождение Европы от фашизма

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Советский Союз заплатил страшную цену за освобождение Европы от фашизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии возложения цветов и венков в 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны на Площади Победы в центре Минска.
"Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших. Около 3 миллионов сирот. 25 миллионов человек, лишенных родного дома. Две тысячи разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армией, собранной со всей Европы", - сказал Лукашенко.
По его словам, уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам потерь новые.
"Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силы, с богатствами родной земли", - сказал президент.
По его словам, в 1945 году каждый советский воин, прошедший через освобожденную Белоруссию, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом.