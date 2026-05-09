Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко напомнил о страшной цене за освобождение Европы от фашизма - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 09.05.2026
Лукашенко напомнил о страшной цене за освобождение Европы от фашизма

Лукашенко: СССР заплатил страшную цену за освобождение Европы от фашизма

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Советский Союз заплатил страшную цену за освобождение Европы от фашизма.
  • Он назвал конкретные цифры потерь: более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, две тысячи разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел и деревень.
  • Лукашенко добавил, что уголовное дело о геноциде белорусского народа выявило новые факты: 47 карательных операций, 166 мест уничтожения и захоронения, а также 13 тысяч сожженных деревень.
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Советский Союз заплатил страшную цену за освобождение Европы от фашизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии возложения цветов и венков в 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны на Площади Победы в центре Минска.
"Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших. Около 3 миллионов сирот. 25 миллионов человек, лишенных родного дома. Две тысячи разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армией, собранной со всей Европы", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Лукашенко отметил решающий вклад Советского Союза в победу над фашизмом
Вчера, 19:42
По его словам, уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам потерь новые.
"Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силы, с богатствами родной земли", - сказал президент.
По его словам, в 1945 году каждый советский воин, прошедший через освобожденную Белоруссию, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Лукашенко заявил о необходимости сохранить правду о войне
Вчера, 19:36
 
В миреБелоруссияЕвропаМинскАлександр ЛукашенкоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала