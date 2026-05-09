Лукашенко напомнил о страшной цене за освобождение Европы от фашизма

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Советский Союз заплатил страшную цену за освобождение Европы от фашизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии возложения цветов и венков в 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны на Площади Победы в центре Минска.