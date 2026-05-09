Конгрессмены США подтвердили желание посетить Могилу Неизвестного солдата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские конгрессмены подтвердили желание приехать в Москву.
- Одной из точек, которые они хотят посетить, является Могила Неизвестного солдата.
- Конкретные даты визита пока не называются.
БИШКЕК, 9 мая – РИА Новости. Американские конгрессмены подтвердили желание приехать в Москву и посетить Могилу Неизвестного солдата, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.
«
"Они (конгрессмены США - ред.) приедут, я думаю, что если глубинное государство и глубинные политики глубинного государства им не помешают, не сорвут этот визит, они обязательно приедут, и я уверен, что одна из точек будет, по их желанию, конечно же, это Могила Неизвестного солдата и Вечный Огонь, поэтому здесь, я думаю, никаких проблем нет", - заявил парламентарий.
Вице-спикер отметил, что по датам визита конгрессменов пока конкретики нет, но их принципиальное согласие на поездку в Москву уже получено.
В марте в Вашингтоне состоялась встреча парламентской делегации Госдумы с членами Конгресса США из обеих партий. Тогда Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.
Вице-спикер Госдумы прибыл в Бишкек с визитом в рамках приуроченных к Дню Победы мероприятий.